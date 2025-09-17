«Это совершенно особенное место»: Трамп в Британии

Перед вылетом из США Трамп назвал этот визит честью для него, заявив, что у него «очень хорошие отношения с Великобританией». Накануне Трамп заявил, что главной целью визита будет встреча с его «другом» королем Карлом III: «Он так хорошо представляет страну, такой элегантный джентльмен». Прибыв в Уинфилд-хаус, Трамп еще раз сказал, что король — его «давний друг» и что «все его уважают и любят». Говоря о своем отношении к стране, Трамп сказал, что в Британии «много всего, что согревает [его] сердце» и что «это совершенно особенное место».

Накануне президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию. В аэропорту Станстед главу Белого дома и его жену Меланию Трамп встречала глава британского МИД Иветт Купер.

В ходе своего визита Трамп встретится в среду, 17 сентября, с наследником британского престола принцем Уэльским Уильямом и его женой Кэтрин, после чего запланирована совместная с королем Карлом III и королевой Камиллой поездка в экипаже по Виндзору, где остановятся президент и первая леди США. Вечером состоится государственный банкет.

Перед приемом приветствовать президента США будут 1300 военнослужащих армии, Королевского флота и Королевских ВВС. Также запланирован полет истребителей F-35 и пилотажной группы Королевских ВВС «Красные стрелы» над Виндзором, за которым будет наблюдать премьер Британии Кир Стармер вместе с Трампом.

Центральным событием государственного визита станет грандиозный банкет в Сент-Джордж-холле вечером, во время которого Карл III и Дональд Трамп выступят с речью. В меню будут блюда британской и американской кухни.

На следующий день Трамп встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, ожидается подписание многомиллиардного экономического соглашения, касающегося сотрудничества в области технологий и атомной энергетики. Еще одной темой в ходе переговоров должна стать война в Украине.

Трамп стал первым в истории президентом США, который удостоился второго государственного визита в Великобританию. Он назвал это большой честью. В первый раз Дональд Трамп прилетал в Соединенное Королевство с госвизитом во время своего первого президентского срока - в 2019 году.

Перед прибытием Трампа, вечером 16 сентября, активисты группы Led by Donkeys («Ведомые ослами») спроецировали на башню Виндзорского замка фотографию Трампа с миллиардером Джеффри Эпштейном, а также фотографию Эпштейна с принцем Эндрю, братом короля Карла III. Были задержаны четыре человека.