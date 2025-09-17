Трамп едет в Китай продавать 500 самолетов

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в конце октября – начале ноября, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Источник издания сообщил, что в начале сентября китайские власти направили Трампу приглашение с официальным визитом, что обычно указывает на то, что подготовка к поездке уже близка к завершению.

«Официальное приглашение – как выстрел стартового пистолета в забеге на 100 м, финал которого уже виден», – добавил источник издания.

По его словам, визит, скорее всего, пройдет в период саммита АТЭС, запланированного в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

Газета отмечает, что между лидерами есть ряд мелких нерешенных вопросов, однако основные проблемы уже урегулированы.

«Ситуация начинает проясняться. Одним из результатов переговоров может стать новая сделка по закупке американских товаров», – отметил источник, добавив, что самолеты Boeing «с высокой долей вероятности» включены в перечень американских требований, поскольку США настаивают на приобретении Китаем 500 самолетов этой марки.

Источник газеты рассказал, что кроме визита в Пекин, китайская сторона предложила Трампу поездку на высокоскоростном поезде в другой город страны, вероятнее всего, в Шанхай. По информации издания, после возможного визита Трампа в Китай председатель КНР Си Цзиньпин планирует совершить ответный визит в США в 2026 году.

При этом SCMP отмечает, что в США опасаются, что визит Трампа в Китай могут расценить как уступку Вашингтона Пекину.

«В конечном счете последнее слово о том, куда он хочет поехать и что хочет сделать в Китае, остается за президентом Трампом. Похоже, он сам очень рад предстоящему визиту, но ему также нужно прислушаться к своей команде», – пояснил собеседник газеты.

Уточняется, что визит станет первым для президента США в Китай за последние восемь лет – предыдущая поездка состоялась в 2017 году, в первый срок Трампа.

Ранее Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с Си Цзиньпином 19 сентября. По словам министра финансов Скотта Бессента, в ходе беседы стороны планируют согласовать окончательные условия соглашения по дальнейшей деятельности TikTok в США.