Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт

В Азербайджане «продолжаются реформы» и предпринимаются «серьезные шаги» в сфере общественного транспорта, заявил замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам замминистра, в ближайшем будущем общественность увидит «реальные результаты». «Одной из проблем в этой сфере остаются остановки. Сегодня маршруты определяются Агентством автомобильного и наземного транспорта (AYNA), а организация и содержание остановок возложены на исполнительные органы власти.

Этот вопрос был поднят Администрацией президента, где отметили, что необходим единый подход. В связи с этим подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Предусмотрено, что эти работы будут выполняться AYNA», - сказал Гумматов.