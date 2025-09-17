USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт

В Азербайджане «продолжаются реформы» и предпринимаются «серьезные шаги» в сфере общественного транспорта, заявил замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам замминистра, в ближайшем будущем общественность увидит «реальные результаты». «Одной из проблем в этой сфере остаются остановки. Сегодня маршруты определяются Агентством автомобильного и наземного транспорта (AYNA), а организация и содержание остановок возложены на исполнительные органы власти.

Этот вопрос был поднят Администрацией президента, где отметили, что необходим единый подход. В связи с этим подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Предусмотрено, что эти работы будут выполняться AYNA», - сказал Гумматов.

Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
