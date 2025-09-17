USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

В Украине утвердили сделку века с британцами

14:34 750

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Соответствующее решение поддержали 295 депутатов.

«Столетнее соглашение» было подписано 16 января во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. По данным Financial Times, документ предусматривает в том числе доступ Лондона к украинским месторождениям полезных ископаемых. Согласно информации украинских властей, соглашение предполагает ежегодную военную помощь на сумму не менее $3,6 млрд, инвестиции в оборонную промышленность Украины, включая производство беспилотников и артиллерии, создание совместных флотилий и обмен технологиями. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что в документ включены закрытые положения, содержание которых не подлежит разглашению.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 1040
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 1472
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 372
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 3425
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 4501
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 2494
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 3659
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2102
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 4451
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2278
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 6830

