В Украине утвердили сделку века с британцами

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Соответствующее решение поддержали 295 депутатов.
«Столетнее соглашение» было подписано 16 января во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. По данным Financial Times, документ предусматривает в том числе доступ Лондона к украинским месторождениям полезных ископаемых. Согласно информации украинских властей, соглашение предполагает ежегодную военную помощь на сумму не менее $3,6 млрд, инвестиции в оборонную промышленность Украины, включая производство беспилотников и артиллерии, создание совместных флотилий и обмен технологиями. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что в документ включены закрытые положения, содержание которых не подлежит разглашению.