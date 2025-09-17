Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны, бывшего начальника Главного управления материально-технического обеспечения министерства, покойного генерал-лейтенанта Фуада Мамедова, а также двух сотрудников компаний — Фуада Шейдабекова и Азера Халилова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фикрета Алиева Фуад Шейдабеков приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Азер Халилов — к 11 годам. Так как генерал-лейтенант Фуад Мамедов скончался, наказание ему назначено не было. Уголовное дело прекращено без основания для оправдания.

Согласно обвинению, покойный генерал Фуад Мамедов совместно с двумя руководителями компаний — Фуадом Шейдабековым и Азером Халиловым — был признан виновным в присвоении государственных средств на сумму, близкую к 15 миллионам манатов.

Им были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью или должностными полномочиями группой лиц с тяжкими последствиями) и 313 (служебный подлог). Первоначальное расследование уголовного дела проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.

На имущество покойного генерала были наложены аресты, в частности, на большой земельный участок в поселке Бадамдар, дачу в Мардакяне, дорогие автомобили и другое имущество, оцененное в крупную сумму, которое конфисковали в пользу государства.

Фуад Мамедов занимал должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению — начальника Главного управления материально-технического обеспечения в 2018–2020 годах. Он скончался в 2020 году.