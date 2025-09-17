USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Алиев с шейхом договорились построить корабли

Эльнур Мамедов, отдел экономики
14:40 793

Накануне состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами при участии президента Ильхама Алиева и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как сообщает haqqin.az, на церемонии также был подписан контракт между государственным юридическим лицом «Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON)», действующим в лице ООО «Бакинский судостроительный завод», и ОАО Abu Dhabi Ports Company на строительство двух контейнеровозов вместимостью 780 TEU, предназначенных для работы в Каспийском море. После завершения строительства, запланированного на 2028 год, оба корабля смогут выйти на ключевые маршруты с целью оптимизации транспортной связи между крупными торговыми центрами на Каспийском море.

Новые суда сыграют важную роль в усилении Срединного коридора, соединяющего Азию и Европу через Каспийское море, Южный Кавказ и Черное море. Расширяя грузоподъемность этого важного маршрута, суда будут способствовать удовлетворению быстрорастущих потребностей в контейнерных перевозках, сокращению времени транзита и повышению конкурентоспособности коридора как устойчивой и безопасной альтернативы традиционным маршрутам.

AD Ports Group, признанная одной из ведущих мировых портовых, логистических и судоходных компаний, привносит в это партнерство свои глобальные знания, передовые технологии и опыт, накопленные в управлении сложными торговыми коридорами. Участие AD Ports Group в операциях в Каспийском регионе является ярким примером доверия к Срединному коридору. Этот исторический контракт представляет собой первый заказ, размещенный международной компанией на строительство грузовых судов на Бакинском судостроительном заводе.

Помимо своего прямого значения, этот контракт, закладывающий основу для более широкого сотрудничества с AD Ports Group, прокладывает путь для будущих совместных проектов в области морского транспорта и логистики и дальнейшего углубления стратегического партнерства между двумя странами.

