Казахстан возобновил экспорт нефти по Баку – Тбилиси – Джейхан

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» возобновила экспорт нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Об этом сообщается на сайте компании.

«13 сентября с порта Актау в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан отгружено 8,8 тыс. тонн кашаганской нефти, следующая отгрузка планируется 20 сентября», — говорится в информации.

Напомним, поставки казахстанской нефти по этому маршруту были приостановлены в августе после обнаружения следов органических хлоридов в отдельных партиях азербайджанской нефти. По данным SP Global Commodities at Sea, «загрязнение марки Azeri Light нарушило работу средиземноморской экспортной системы», что затруднило поставки из Казахстана и Туркменистана по 1800-километровому БТД. Казахстан был вынужден в большей степени использовать маршрут Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) мощностью 1,8 млн баррелей в сутки, проходящий через юг России.

Обычно поставки через Каспий в Баку идут с крупнейших месторождений Казахстана — «Тенгиз» и «Кашаган».

По трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан прокачивается нефть с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и конденсат с месторождения «Шахдениз», нефть Госнефтекомпании Азербайджана. Также по трубопроводу прокачивалась нефть из ряда других стран Каспийского региона. Пропускная способность БТД – свыше 50 млн тонн нефти в год.