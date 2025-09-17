USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

МЧС прекратило работу заправки в Кедабеке

15:02 176

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору при Министерстве по чрезвычайным ситуациям продолжает осуществлять меры по обеспечению безопасности в этих отраслях.

В рамках своих полномочий инспекторы госагентства провели плановую проверку на пункте заправки сжиженным газом, принадлежащем предпринимателю Эльнуру Вахид оглу Искендерову, в селе Дюзюрд Кедабекского района.

В ходе проверки выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В частности, установлено, что на одной из емкостей не проводилась периодическая проверка защитного клапана и манометров, а также не была выполнена полная техническая диагностика емкости по истечении срока ее эксплуатации.

Поскольку нарушения не могли быть устранены на месте и представляли опасность, эксплуатация объекта была приостановлена. Предпринимателю вручена копия акта с указанием нарушений, которые необходимо устранить.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 1049
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 1483
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 372
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 3434
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 4504
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 2497
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 3671
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2106
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 4459
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2283
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 6830

