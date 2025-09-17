МЧС прекратило работу заправки в Кедабеке

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору при Министерстве по чрезвычайным ситуациям продолжает осуществлять меры по обеспечению безопасности в этих отраслях.

В рамках своих полномочий инспекторы госагентства провели плановую проверку на пункте заправки сжиженным газом, принадлежащем предпринимателю Эльнуру Вахид оглу Искендерову, в селе Дюзюрд Кедабекского района.

В ходе проверки выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В частности, установлено, что на одной из емкостей не проводилась периодическая проверка защитного клапана и манометров, а также не была выполнена полная техническая диагностика емкости по истечении срока ее эксплуатации.

Поскольку нарушения не могли быть устранены на месте и представляли опасность, эксплуатация объекта была приостановлена. Предпринимателю вручена копия акта с указанием нарушений, которые необходимо устранить.