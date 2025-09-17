Швеция создает продрезервы на случай войны

Швеция выделит около $65 млн на создание продовольственных резервов на случай войны или кризиса, сообщил министр сельского хозяйства Петер Куллгрен.

«В стратегии продовольственной безопасности, которую мы представили ранее этой весной, мы объявили о выделении 50 млн (шведских крон) для создания наших резервных запасов в продовольственной цепочке. Сейчас мы идем дальше и выделяем дополнительные средства на этот бюджетный период. В 2026 году примерно 600 млн (шведских крон, $65 млн)», – заявил Куллгрен на пресс-конференции.

Министр отметил, что в условиях кризиса или войны продовольствие и питьевая вода играют ключевую роль для населения. В 2027 году правительство направит на формирование продовольственных резервов 700 млн шведских крон (примерно $76 млн), а в 2028 году – 850 млн крон (около $92 млн).

Как уточнил Куллгрен, Швеция приступает к практическому созданию стратегических запасов зерна и аграрных ресурсов.

«Примерами таких ресурсов могут быть семена, удобрения, средства защиты растений, а также другие товары, необходимые позже в продовольственной цепочке для производства продуктов питания», – пояснил он.

Министр добавил, что в период с 2026 по 2028 год Швеция направит на формирование продовольственных резервов в общей сложности 6 млрд крон ($650 млн). Начать создание запасов планируется уже в следующем году.