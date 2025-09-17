USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Трамп проигрывает нарковойну: кокаин наступает на США

Борьба администрации президента США Дональда Трампа против потребления фентанила в Америке привела к росту поставок кокаина со стороны мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным компании Millennium Health, с 2019 года употребление кокаина в западных штатах США увеличилось на 154%, а в восточной части страны – на 19%. В то же время, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с середины 2023 года в стране наблюдается устойчивое снижение потребления фентанила.

Издание пишет, что пока власти США сосредоточены на борьбе с мексиканскими наркокартелями, поставляющими фентанил, конкурирующие группировки, занимающиеся кокаином, активно наращивают трафик, что уже привело к снижению цен на этот наркотик.

По данным WSJ, основной маршрут поставок кокаина из Колумбии в США проходит через Эквадор. Оттуда вещество доставляется морем – на скоростных катерах или мини-субмаринах – с дозаправкой у Галапагосских островов, после чего направляется на западное побережье Мексики, в район Акапулько. Далее мексиканские картели переправляют кокаин через границу в США по суше с помощью отлаженных каналов и тоннелей, доставляя его в Калифорнию, Аризону и Нью-Мексико.

