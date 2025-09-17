USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Китайский автопроизводитель уходит из России

15:22 1631

Китайский производитель автомобилей Chery Automobile объявил о намерении покинуть российский рынок, чтобы выйти на биржу Гонконга для привлечения $1,2 млрд, сообщает Nikkei со ссылкой на проспект эмиссии.

Вырученные средства будут потрачены на расширение линейки электромобилей и гибридов. Всего Chery планирует выпустить более восьми новых моделей. Еще 20% выручки пойдет на зарубежную экспансию.

Россия является для Chery вторым по величине рынком после китайского. Компания уточнила, что решила свернуть деятельность в этой стране, чтобы «подтвердить соблюдение санкций и экспортного контроля». В 2024 году каждый пятый проданный в России автомобиль относился к брендам концерна.

Всего было реализовано почти 325,2 тыс. машин. На Россию пришлось 25,5% совокупной выручки Chery в 2024 году и 17,7% — в 2023-м (556 млрд рублей). У производителя здесь 372 дилерских представительства и 687 салонов.

Chery уже начала сворачивать присутствие в России: в апреле ее дочерняя структура, работавшая с 2005 года, заключила соглашения о передаче активов трем неназванным компаниям. Концерн планирует «постепенно сократить количество существующих брендов и каналов сбыта», после чего вклад России в выручку станет «незначительным». Выход будет полностью завершен к 2027 году.

Старший аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян назвал решение Chery «огромным разворотом». По его мнению, оно продиктовано как западными санкциями, так и новыми утилизационными сборами, введенными Москвой на импортные автомобили.

Поскольку китайская компания не собирает машины в России, из-за новых ставок местный бизнес становится нерентабельным и ей теперь выгоднее продавать машины в Евросоюзе, отметил эксперт. С точки зрения Себастьяна, решение уйти с российского рынка «разумно» и «окупится» в долгосрочной перспективе.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2541
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3017
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 555
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5069
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5530
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3468
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5333
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2807
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5151
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2814
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7055

ЭТО ВАЖНО

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2541
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3017
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 555
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5069
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5530
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3468
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5333
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2807
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5151
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2814
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться