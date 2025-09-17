USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

MBA UNEC в ряду лучших в мире: QS MBA в Rankings!

15:28 401

UNEC вновь добился международного успеха! Впервые он вошел в рейтинг QS MBA Rankings 2026, включающий ведущие университеты мира.

UNEC в этом рейтинге занял 201-250 место в мире и 70 место в Европе. В Азербайджане стал первым. Благодаря этому успеху на мировом образовательном пространстве UNEC укрепил авторитет высшего образования Азербайджана на международном уровне.

Включение программы МВА UNEC в рейтинг QS среди университетов мира является показателем укрепления ее позиций на международной арене и реальным результатом осуществимых изменений.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2544
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3019
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 556
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5074
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5531
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3470
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5334
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2807
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5152
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2814
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7055

ЭТО ВАЖНО

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2544
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3019
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 556
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5074
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5531
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3470
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5334
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2807
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5152
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2814
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться