Осенний иммунитет: какие витамины рекомендует врач

По его словам, одним из самых необходимых витаминов в этот период является витамин С: «Витамин С укрепляет иммунитет и защищает от простуды и гриппа. Этот витамин содержится в гранате, апельсине, мандарине, киви, клубнике, красном перце и капусте. Дефицит витамина D чаще встречается осенью, когда уменьшается количество солнечного света. Этот витамин важен для здоровья костей и мышц и содержится в основном в яичных желтках, рыбе и молочных продуктах. Витамин А играет важную роль в укреплении кожи и слизистых оболочек, поддержании здоровья глаз и содержится в таких овощах, как тыква, морковь, шпинат, брокколи, а также в говяжьей печени. Витамин Е, будучи мощным антиоксидантом, защищает организм от свободных радикалов и в большом количестве содержится в миндале, лесном орехе, семечках подсолнечника и оливковом масле. Витамины группы В, особенно В6 и В12, важны для нервной системы и энергетического обмена и содержатся в цельнозерновых продуктах, бобовых, куриных яйцах, молочных продуктах, рыбе и курице».

В осенние месяцы похолодание, уменьшение солнечного света и адаптация организма к меняющейся погоде оказывают особое влияние на витаминно-минеральный баланс. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что осенью также возникает особая потребность в таких минералах, как цинк, железо и магний, которые укрепляют иммунитет. Недостаток витаминов (авитаминоз) часто проявляется осенью. Люди могут столкнуться с такими проблемами, как постоянная усталость, сонливость, сухость кожи и обветренные губы. Помимо этого, иммунитет ослабевает, увеличивается заболеваемость простудными заболеваниями, сказал гастроэнтеролог.

По его словам, выпадение волос, ломкость ногтей, перепады настроения и депрессия также являются признаками дефицита витаминов осенью: «Порой возникает ощущение слабости в костях и мышцах, что может указывать на дефицит витамина D и магния. Правильное и сбалансированное питание играет важную роль в профилактике сезонных заболеваний. В случае, если организм получает необходимые витамины, минералы, белки и полезные жиры, то укрепляется иммунная система и повышается устойчивость к вирусам. Обильное употребление цветных овощей и фруктов обеспечивает организм антиоксидантами. Бобовые и цельнозерновые продукты поддерживают энергетический баланс и улучшают микрофлору кишечника. Молочные продукты, благодаря своему пробиотическому эффекту, укрепляют иммунитет кишечника. В то же время рыба и морепродукты, благодаря омега-3 жирным кислотам, защищают организм от воспалительных процессов. Мед, имбирь и чеснок, являясь природными антибиотиками, играют важную роль в борьбе с болезнями. Например, добавление орехов и яблок в овсянку на завтрак, рыбы с овощным супом на обед и зеленого салата с бобовыми на ужин можно считать идеальным меню для осеннего сезона».

Э.Мамедов отметил, что правильное питание и употребление натуральных продуктов, богатых витаминами, в осенний период не только укрепляют иммунитет, но и предупреждают сезонную усталость, простуды и авитаминоз: «В этот сезон, когда в изобилии есть натуральные фрукты и овощи, лучше отдавать предпочтение преимущественно натуральным продуктам, а не искусственным витаминным комплексам. Очень важно употреблять сезонные фрукты и овощи в изобилии. Помните, что сбалансированное питание и активный образ жизни – главный залог здоровья в осенние месяцы».