Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

«Беспрецедентные» ограничения для Ирана

Визовые ограничения, введенные США в отношении иранской делегации на заседаниях ООН, являются беспрецедентными. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает агентство Tasnim.

«Введение визовых ограничений для делегаций Исламской Республики Иран на заседаниях ООН в Нью-Йорке не является чем-то новым, но на этот раз это беспрецедентно и явно противоречит обязательствам США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН», – сказал Багаи.

По его словам, подобный шаг ставит под сомнение авторитет США еще больше, чем прежде.

Он сообщил, что было выдано лишь ограниченное количество виз, однако более подробной информации от коллег из Нью-Йорка и Женевы пока не поступало.

«Исламская Республика Иран воспользуется Генеральной Ассамблеей ООН и другими международными форумами для прояснения своей позиции и ведения переговоров с другими странами по вопросам региональной и международной обстановки», – пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

Багаи подчеркнул, что делегация в ходе поездки в Нью-Йорк планирует обсудить с европейскими странами ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также вопрос восстановления отмененных резолюций Совета Безопасности ООН.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2546
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3021
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 556
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5077
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5532
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3470
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5334
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2807
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5153
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2816
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7055

