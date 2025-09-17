«Беспрецедентные» ограничения для Ирана

Визовые ограничения, введенные США в отношении иранской делегации на заседаниях ООН, являются беспрецедентными. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает агентство Tasnim.

«Введение визовых ограничений для делегаций Исламской Республики Иран на заседаниях ООН в Нью-Йорке не является чем-то новым, но на этот раз это беспрецедентно и явно противоречит обязательствам США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН», – сказал Багаи.

По его словам, подобный шаг ставит под сомнение авторитет США еще больше, чем прежде.

Он сообщил, что было выдано лишь ограниченное количество виз, однако более подробной информации от коллег из Нью-Йорка и Женевы пока не поступало.

«Исламская Республика Иран воспользуется Генеральной Ассамблеей ООН и другими международными форумами для прояснения своей позиции и ведения переговоров с другими странами по вопросам региональной и международной обстановки», – пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

Багаи подчеркнул, что делегация в ходе поездки в Нью-Йорк планирует обсудить с европейскими странами ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также вопрос восстановления отмененных резолюций Совета Безопасности ООН.