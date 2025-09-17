Сколько потратили на еду и сигареты жители Баку?

Объем товарооборота в Баку за январь–июль текущего года составил 20 млрд 489,7 млн манатов, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Управлении статистики города Баку.

Стоимость реализованных продуктов питания, напитков и табачных изделий выросла на 2% — до 11 млрд 300,5 млн манатов. Продажи непродовольственных товаров увеличились на 7,2% и достигли 9 млрд 189,2 млн манатов.

По данным ведомства, 38,4% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 50,2% — в торговых объектах индивидуальных предпринимателей, а 11,4% — на товарных рынках столицы.