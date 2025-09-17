USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Сколько потратили на еду и сигареты жители Баку?

15:48 763

Объем товарооборота в Баку за январь–июль текущего года составил 20 млрд 489,7 млн манатов, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Управлении статистики города Баку.

Стоимость реализованных продуктов питания, напитков и табачных изделий выросла на 2% — до 11 млрд 300,5 млн манатов. Продажи непродовольственных товаров увеличились на 7,2% и достигли 9 млрд 189,2 млн манатов.

По данным ведомства, 38,4% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 50,2% — в торговых объектах индивидуальных предпринимателей, а 11,4% — на товарных рынках столицы.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2547
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3021
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 557
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5079
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5533
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3470
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5335
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2807
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5154
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2817
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7055

ЭТО ВАЖНО

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2547
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3021
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 557
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5079
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5533
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3470
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5335
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2807
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5154
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2817
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться