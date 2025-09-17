Российские активы: новый план Евросоюза

Руководство Евросоюза изучает возможные схемы предоставления Украине доступа к замороженным российским активам без формальной их конфискации, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Журналистам стало известно, что одна из рассматриваемых схем предусматривает покупку беспроцентных облигаций ЕС за российские деньги, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. В результате за Россией формально сохранится ее капитал, теперь уже в виде еврооблигаций, а потраченные на покупку облигаций российские деньги будут переданы Украине несколькими траншами.

Два информированных лица заявили, что из 194 млрд евро российских активов, хранящихся в Euroclear, для около 170 млрд евро уже истекли сроки погашения и теперь эти активы хранятся на балансе Euroclear в виде ликвидной валюты.

Financial Times отмечает, что на прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею так называемых репарационных кредитов Украине: российские деньги передадут Украине, а России вернут их только после того, как Москва выплатит Киеву репарации. Она подчеркнула, что так эти деньги помогут Украине уже сейчас, а не когда-то потом после войны.

Ожидается, что уже на текущей неделе министры финансов ЕС соберутся на саммит в Дании, чтобы обсудить идею репарационных кредитов Украине.