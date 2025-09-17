USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Американское оружие пошло в Украину

16:12 687

Украина уже получила первые партии американского оружия, закупленных в рамках нового соглашения с НАТО. Об этом сообщил представитель альянса в стране Патрик Тернер.

«Четыре пакета в рамках «Списка приоритетных потребностей Украины» (PURL) профинансированы, и оборудование уже поступает»,— рассказал Тернер агентству Reuters.

PURL был разработан Вашингтоном совместно со странами Европы. Соглашение предполагает, что США продают оружие европейским союзникам, которые затем передают его Украине.

16 сентября Reuters сообщило, что США одобрили первые оплаченные за счет ЕС пакеты помощи для Украины. Их общая стоимость составила $500 млн. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассчитывает ежемесячно получать от союзников не менее $1 млрд на закупку оружия.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2550
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3022
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 558
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5080
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5537
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3472
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5340
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2808
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5155
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2819
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7056

