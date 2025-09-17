Папуашвили: Оппозиция готовит «майдан»

USD 1.7000
Оппозиция и финансируемые из-за рубежа НПО, планирующие «мирную революцию» 4 октября в день муниципальных выборов, хотят устроить в Грузии «майдан». Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Это тот опасный путь, на который встали под диктовку извне несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведет к «майдану», кровопролитию и беспорядкам», — сказал он журналистам.

Папуашвили напомнил, что в декабре прошлого года представитель властей Швеции призывал оппозицию к «майдану». По его словам, несколько политических групп и иностранных НПО пытаются повторить в Грузии события 90-х.

Он также подчеркнул, что те, кто поддерживает планы оппозиции и проводит кулуарные встречи с ее представителями, включая некоторые посольства, фактически поощряют насилие.

Часть оппозиции заявляет о планах «мирного свержения власти» в день выборов и призывает собраться вечером 4 октября на проспекте Руставели. Ранее был задержан Леван Хабеишвили, бывший председатель партии «Единое национальное движение», основанной Михаилом Саакашвили. Его обвиняют в публичных призывах к свержению власти.

