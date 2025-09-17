Токаев встретился с Пашазаде

На полях VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает официальный сайт главы Казахстана.

Токаев отметил, что Казахстан и Азербайджан занимают схожие позиции в вопросах развития межрелигиозного диалога и укрепления доверия между народами и государствами.

Президент Казахстана выразил уверенность, что общее стремление к продвижению межрелигиозного взаимопонимания станет прочной основой долгосрочного партнерства между двумя странами.