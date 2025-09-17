Новое студенческое общежитие Карабахского университета

Новое общежитие для студентов Карабахского университета, состоящее из семи корпусов квартирного типа, капитально отремонтированное в соответствии с концепцией современного кампуса, было сдано в эксплуатацию.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, 312 квартир оснащены необходимым оборудованием, созданы соответствующие условия для проживания.

Общежитие общей площадью 30 000 квадратных метров рассчитано на 1700 студентов.

Еще одно студенческое общежитие Карабахского университета, сданное в эксплуатацию в прошлом году, состоит из шести корпусов квартирного типа.