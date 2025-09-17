USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Еврокомиссар едет в Азербайджан

16:34 300

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос посетит Азербайджан, сообщили в пресс-службе представительства Евросоюза в Баку. 

Согласно информации, визит Кос в Баку начнется 18 сентября. Отмечается, что еврокомиссар проведет ряд встреч, в частности, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым. Кос также посетит Агдам.

«Еврокомиссар Кос обсудит с властями Азербайджана общие стратегические интересы, включая энергетику, транспорт и разминирование», - заявили в бакинском офисе ЕС.

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2558
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3028
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 560
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5086
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5543
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3473
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5347
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2810
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5156
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2820
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7057

ЭТО ВАЖНО

Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 2558
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3028
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 560
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 5086
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 5543
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 3473
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 5347
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 2810
Кто больше всех вложил в Азербайджан?
Кто больше всех вложил в Азербайджан? обновлено 12:41
12:41 5156
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
Атаки Украины растут. Кремль теряет и топливо, и деньги
12:41 2820
Санкционный фронт обваливается
Санкционный фронт обваливается наша аналитика; все еще актуально
16 сентября 2025, 22:40 7057
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться