Еврокомиссар едет в Азербайджан

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос посетит Азербайджан, сообщили в пресс-службе представительства Евросоюза в Баку.

Согласно информации, визит Кос в Баку начнется 18 сентября. Отмечается, что еврокомиссар проведет ряд встреч, в частности, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым. Кос также посетит Агдам.

«Еврокомиссар Кос обсудит с властями Азербайджана общие стратегические интересы, включая энергетику, транспорт и разминирование», - заявили в бакинском офисе ЕС.