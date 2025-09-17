USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

19-й пакет санкций 19 сентября

16:55 784

Еврокомиссия (ЕК) намерена представить новый, 19-й по счету, санкционный пакет против России 19 сентября, в процессе обсуждения он был ужесточен. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.

По их данным, ограничения направлены главным образом на ускорение отказа Европы от поставок российской нефти и газа, а также на усиление давления на Китай и Индию с целью вынудить их не закупать энергоносители у РФ. Конкретно ЕС планирует ввести санкции против банков и НПЗ из этих стран, которые, как считается, участвуют в торговле с Россией. В черный список будут добавлены также новые нефтяные танкеры.

В то же время ЕК отклонила требование президента США Дональда Трампа о введении штрафных пошлин против Китая и Индии. ЕС в рамках новых санкций против РФ также намерен установить единые правила для ограничения выдачи виз россиянам, указала газета.

Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 138
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 589
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 6583
Наступление новой тьмы
06:41 5977
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3489
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3973
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 648
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 6138
Российская армия занимает стратегически важный город
11:39 6356
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 4062
В Турции задерживают военных
13:00 3225

