Эрдоган: Турция не допустит осквернения Иерусалима

Турция никому не позволит осквернить Иерусалим, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки фундамента нового комплекса Министерства иностранных дел Турции в среду, 17 сентября, сообщает Anadolu.

Эрдоган вновь подтвердил позицию Турции в защите прав жителей сектора Газа и прав на Восточный Иерусалим. По его словам, Турция выступает за справедливый мир, «где силен не тот, у кого сила, а тот, у кого правда».

Президент подчеркнул независимость внешней политики Турции и готовность отстаивать свои позиции: «Язык дипломатии Турции — вежливость, а внешняя политика ориентирована на мир. Но это не означает, что мы будем молчать или отступать перед наглостью. Мы твердо противостоим тем, кто сеет нестабильность и кровопролитие в регионе».

«Те, кто считает, что сможет обеспечить безопасность ценой угнетения и гибели невинных детей, проиграют и утонут в пролитой ими крови. Мы не отступим в отстаивании наших прав на Восточный Иерусалим», — добавил президент Турции.

