После «Бенфики». «Карабаху» достались Евлах, Шеки и Саатлы

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:14 982

Сегодня состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футболу.

В соревновании, которое считается самым массовым в стране футбольным турниром среди профессиональных команд, примут участие 34 клуба.

Розыгрыш будет состоять из двух квалификационных этапов, после которых начнется 1/8 финала. Чемпион Азербайджана «Карабах» стартует именно с этой стадии, где сыграет с одной из трех команд, удачно прошедшей квалификацию: «Карван-Евлах», «Шеки-Сити» или «Араз-Саатлы».

Действующий обладатель Кубка Азербайджана «Сабах» в 1/8 финала встретится либо с «Имишли», либо с «Гарадаг-Локбатаном», либо с «Агдашем».

Полные результаты жеребьевки

1-й квалификационный раунд

«Гарадаг-Локбатан» – «Агдаш»

«Губа» – «Ханкенди»

«Гейгель» – «Шамкир»

«Динамо» (Баку) – «Кюр-Араз» (Имишли)

«Шеки-Сити» – «Араз-Саатлы»

«Агстафа Гянджляри» – «Ширван»

2-й квалификационный раунд

«Сабаил» (Баку) – «Шамахы»

«Габала» – «Мингячевир»

«Загатала» – «Сумгаит»

«Нефтчи» (Баку) – МОИК (Баку)

«Джабраил» – «Шафа» (Баку)

Победитель пары «Гейгель» - «Шамкир» / «Баку-Спортинг»

«Дифаи» (Агсу) / победитель пары «Губа»– «Ханкенди»

«Шимал» (Хачмаз) – «Шахдаг-Гусар»

Победитель пары «Динамо» – «Кюр-Араз» / «Туран-Товуз»

«Кяпяз» (Гянджа) – победитель пары «Агстафа Гянджляри» – «Ширван»

Победитель пары «Гарадаг-Локбатан» – «Агдаш» / «Имишли»

«Карван-Евлах» / победитель пары «Шеки-Сити» – «Араз-Саатлы»

1/8 финала

«Карабах» (Агдам) против «Карван-Евлах» / победитель пары «Шеки-Сити» – «Араз-Саатлы»

«Зиря (Баку)» против победителя пары «Нефтчи» – МОИК

«Араз-Нахчыван» против «Кяпяз» (Гянджа) – победитель пары «Агстафа Гянджляри» – «Ширван»

Победитель пары «Гарадаг-Локбатан» – «Агдаш» / «Имишли» против «Сабаха» (Баку)

Победитель пары «Сабаил» – «Шамахы» против «Гейгель» - «Шамкир» / «Баку-Спортинг»

Победитель пары «Габала» – «Мингячевир» против победителя пары «Джабраил» – «Шафа»

Победитель пары «Шимал» – «Шахдаг-Гусар» против «Динамо» – «Кюр-Араз» / «Туран-Товуз»

«Дифаи» / победитель пары «Губа»– «Ханкенди» против победителя пары «Загатала» – «Сумгаит».

Первые матчи Кубка пройдут 9-10 октября. До четвертьфинала раунды будут состоять из одного матча. Финал состоится 13 мая в Баку на «Нефтчи Арене». Впервые финальная игра пройдет до окончания чемпионата страны - за два тура до финиша. При принятии данного решения Профессиональная футбольная лига учла опыт европейских стран. Участники финала будут находиться в лучшей спортивной форме по сравнению с концом мая - началом июня. Кроме того, раннее определение обладателя трофея сделает более ясной концовку чемпионата для команд, участвующих в борьбе за еврокубки.

Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 139
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 594
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 6584
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 5977
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3490
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3974
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 648
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 6139
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 6358
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 4062
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 3225

