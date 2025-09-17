После «Бенфики». «Карабаху» достались Евлах, Шеки и Саатлы

Сегодня состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футболу.
В соревновании, которое считается самым массовым в стране футбольным турниром среди профессиональных команд, примут участие 34 клуба.
Розыгрыш будет состоять из двух квалификационных этапов, после которых начнется 1/8 финала. Чемпион Азербайджана «Карабах» стартует именно с этой стадии, где сыграет с одной из трех команд, удачно прошедшей квалификацию: «Карван-Евлах», «Шеки-Сити» или «Араз-Саатлы».
Действующий обладатель Кубка Азербайджана «Сабах» в 1/8 финала встретится либо с «Имишли», либо с «Гарадаг-Локбатаном», либо с «Агдашем».
Полные результаты жеребьевки
1-й квалификационный раунд
«Гарадаг-Локбатан» – «Агдаш»
«Губа» – «Ханкенди»
«Гейгель» – «Шамкир»
«Динамо» (Баку) – «Кюр-Араз» (Имишли)
«Шеки-Сити» – «Араз-Саатлы»
«Агстафа Гянджляри» – «Ширван»
2-й квалификационный раунд
«Сабаил» (Баку) – «Шамахы»
«Габала» – «Мингячевир»
«Загатала» – «Сумгаит»
«Нефтчи» (Баку) – МОИК (Баку)
«Джабраил» – «Шафа» (Баку)
Победитель пары «Гейгель» - «Шамкир» / «Баку-Спортинг»
«Дифаи» (Агсу) / победитель пары «Губа»– «Ханкенди»
«Шимал» (Хачмаз) – «Шахдаг-Гусар»
Победитель пары «Динамо» – «Кюр-Араз» / «Туран-Товуз»
«Кяпяз» (Гянджа) – победитель пары «Агстафа Гянджляри» – «Ширван»
Победитель пары «Гарадаг-Локбатан» – «Агдаш» / «Имишли»
«Карван-Евлах» / победитель пары «Шеки-Сити» – «Араз-Саатлы»
1/8 финала
«Карабах» (Агдам) против «Карван-Евлах» / победитель пары «Шеки-Сити» – «Араз-Саатлы»
«Зиря (Баку)» против победителя пары «Нефтчи» – МОИК
«Араз-Нахчыван» против «Кяпяз» (Гянджа) – победитель пары «Агстафа Гянджляри» – «Ширван»
Победитель пары «Гарадаг-Локбатан» – «Агдаш» / «Имишли» против «Сабаха» (Баку)
Победитель пары «Сабаил» – «Шамахы» против «Гейгель» - «Шамкир» / «Баку-Спортинг»
Победитель пары «Габала» – «Мингячевир» против победителя пары «Джабраил» – «Шафа»
Победитель пары «Шимал» – «Шахдаг-Гусар» против «Динамо» – «Кюр-Араз» / «Туран-Товуз»
«Дифаи» / победитель пары «Губа»– «Ханкенди» против победителя пары «Загатала» – «Сумгаит».
Первые матчи Кубка пройдут 9-10 октября. До четвертьфинала раунды будут состоять из одного матча. Финал состоится 13 мая в Баку на «Нефтчи Арене». Впервые финальная игра пройдет до окончания чемпионата страны - за два тура до финиша. При принятии данного решения Профессиональная футбольная лига учла опыт европейских стран. Участники финала будут находиться в лучшей спортивной форме по сравнению с концом мая - началом июня. Кроме того, раннее определение обладателя трофея сделает более ясной концовку чемпионата для команд, участвующих в борьбе за еврокубки.