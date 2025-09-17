USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Словаки вышли против «пророссийского» Фицо и жесткой экономии

17:17 591

Накануне тысячи людей вышли на улицы Словакии, чтобы принять участие в общенациональной акции против экономической политики и «пророссийского курса» премьер-министра Роберта Фицо, сообщает AP.

Митинги прошли в 16 крупных городах, включая столицу Братиславу. Последняя волна протестов была спровоцирована поездкой Фицо в Китай, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в третий раз с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Пакет мер жесткой экономии, недавно утвержденный правительством, сильнее разозлил население.

Кабмин решил повысить взносы на медицинское и социальное страхование и НДС на отдельные продукты питания, увеличить налог на доходы для состоятельных граждан, а также анонсировал уменьшение количества национальных праздников. Правительство обосновало эти меры необходимостью сокращения бюджетного дефицита, который в прошлом году составил 5,3% ВВП и был вторым по величине среди стран еврозоны. В этом году он снова превысит 5% при установленном ЕС лимите в 3%. Профсоюзы и другие критики утверждают, что основная нагрузка ляжет на простых граждан, в то время как бизнес отмечает отсутствие мер для стимулирования экономики.

Протестующие призывали к отставке правительства во главе с Фицо, требовали усилить борьбу с коррупцией и выражали поддержку Украине. Лидер партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг анонсировал общереспубликанскую забастовку 17 ноября, когда в Словакии отмечают государственный праздник — День борьбы за свободу и демократию, который правительство предлагает убрать из списка выходных.

Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 139
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 595
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 6584
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 5977
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3490
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3974
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 648
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 6139
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 6358
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 4062
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 3225

ЭТО ВАЖНО

Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 139
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 595
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 6584
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 5977
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3490
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3974
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 648
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 6139
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 6358
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 4062
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 3225
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться