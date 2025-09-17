Словаки вышли против «пророссийского» Фицо и жесткой экономии

Митинги прошли в 16 крупных городах, включая столицу Братиславу. Последняя волна протестов была спровоцирована поездкой Фицо в Китай, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в третий раз с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Пакет мер жесткой экономии, недавно утвержденный правительством, сильнее разозлил население.

Кабмин решил повысить взносы на медицинское и социальное страхование и НДС на отдельные продукты питания, увеличить налог на доходы для состоятельных граждан, а также анонсировал уменьшение количества национальных праздников. Правительство обосновало эти меры необходимостью сокращения бюджетного дефицита, который в прошлом году составил 5,3% ВВП и был вторым по величине среди стран еврозоны. В этом году он снова превысит 5% при установленном ЕС лимите в 3%. Профсоюзы и другие критики утверждают, что основная нагрузка ляжет на простых граждан, в то время как бизнес отмечает отсутствие мер для стимулирования экономики.

Протестующие призывали к отставке правительства во главе с Фицо, требовали усилить борьбу с коррупцией и выражали поддержку Украине. Лидер партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг анонсировал общереспубликанскую забастовку 17 ноября, когда в Словакии отмечают государственный праздник — День борьбы за свободу и демократию, который правительство предлагает убрать из списка выходных.