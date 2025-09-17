USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Первая инвестиция американцев в Украину

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла первый взнос в Инвестиционный фонд восстановления США–Украина в размере $75 млн. Столько же выделила и Украина. Таким образом, общий капитал фонда достиг $150 млн.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала», — отметила она.

По словам премьера, в первую очередь фонд будет поддерживать проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. До конца 2026 года планируется реализовать три проекта.

Фонд основан на принципе равенства: Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона.

Решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию новых производств, рабочих мест и технологий, которые укрепят экономику и безопасность страны.

«Этот стартовый капитал имеет дополнительный смысл для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране», — добавила Свириденко.

Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций

18:11
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 139
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 597
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 6584
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 5977
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3490
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3974
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 648
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 6139
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 6358
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 4062
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 3225
