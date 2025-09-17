Первая инвестиция американцев в Украину

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесла первый взнос в Инвестиционный фонд восстановления США–Украина в размере $75 млн. Столько же выделила и Украина. Таким образом, общий капитал фонда достиг $150 млн.

«Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала», — отметила она.

По словам премьера, в первую очередь фонд будет поддерживать проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. До конца 2026 года планируется реализовать три проекта.

Фонд основан на принципе равенства: Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона.

Решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию новых производств, рабочих мест и технологий, которые укрепят экономику и безопасность страны.

«Этот стартовый капитал имеет дополнительный смысл для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране», — добавила Свириденко.