Европарламент открыл постоянное представительство в Киеве. На церемонии в Верховной Раде председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что миссия призвана углубить обмен и подтвердить солидарность с Киевом.

«Мы здесь с вами и останемся здесь. Мы будем работать рядом с вами каждый день», - сказала она в своей речи в украинском парламенте в среду, 17 сентября.

Метсола подчеркнула, что давление на Москву будет сохраняться и что, согласно ее ожиданиям, 19-й пакет санкций против России будет принят в ближайшее время. По ее словам, ЕС намерен быстрее отказаться от российского газа и нефти и принять меры против «теневого флота», используемой для обхода ограничений.