Ярмарка труда в Лачине

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в соответствии с программой «Великое возвращение» продолжает активные программы занятости для переселившихся на освобожденные территории.

Согласно сообщению министерства, госагентство провело очередную ярмарку труда в городе Лачине. На ярмарке, которую организовали совместно с комплексом отдыха «Лачин» и Управлением эксплуатации систем водной мелиорации Лачина, были представлены 14 вакансий по следующим направлениям: начальник смены, главный бухгалтер, делопроизводитель, завхоз, мясник и др. Состоялась регистрация кандидатов, соответствующих представленным вакансиям.