До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей

На фоне слухов о возможной встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом 29 или 30 сентября, циркулирующих в политических кулуарах Анкары, в сети появились фотографии патриарха Константинопольской православной церкви Варфоломея, сделанные в Белом доме.
Пока 15 сентября в Анкаре откладывался судебный процесс, связанный с Республиканской народной партией, Трамп принимал в Вашингтоне делегацию во главе с патриархом.
Программа Варфоломея на 16 сентября включала в себя завтрак в посольстве Турции в Вашингтоне, обед в посольстве Греции и ужин в Госдепартаменте США. В беседе с журналистами в отеле патриарх сообщил, что его переговоры с Трампом касались положения христианского меньшинства в Турции, а также региональных вопросов, включая ситуацию в Украине. Визит патриарха Константинопольской православной церкви вновь поднял тему возможной встречи между Эрдоганом и Трампом.
Напомним, визит турецкого президента в Белый дом изначально планировался на май, но, как утверждают дипломатические источники haqqin.az, встреча тогда сорвалась. Причиной стало вмешательство бывшего советника по национальной безопасности США Майка Вэлса, который позже был отстранен от должности.
Вэлс организовал переговоры между Акифом Чагатаем Кылычем, главным советником Эрдогана по внешней и оборонной политике, и американской стороной, но не сообщил о них президенту Трампу. В результате полноценная встреча лидеров Турции и США состоялась лишь в июне в рамках саммита НАТО в Гааге.
На фоне визита Варфоломея в Белый дом и намеченной на конец сентября в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Анкаре вновь заговорили о возможных контактах на высшем уровне. Как правило, в дни сессий ООН президенты США не проводят официальные встречи с лидерами государств, ограничиваясь неформальными контактами на обедах или приемах. Однако, по данным американских СМИ, не исключено, что Трамп может до или после сессии провести отдельные переговоры с союзниками или потенциальными партнерами.
По информации haqqin.az, полученной из дипломатических источников в Анкаре, президент Эрдоган примет участие в саммите ООН в Нью-Йорке с 21 по 24 сентября. На данный момент график его двусторонних встреч в Вашингтоне, включая возможную встречу с Трампом, не подтвержден. И поскольку турецкий лидер, вероятнее всего, завершит свой визит 24 сентября, американо-турецкая встреча на высшем уровне маловероятна. Хотя в зависимости от обстоятельств программа Эрдогана может быть изменена.
Аналитики отмечают, что при взаимном уважении, которое неизменно подчеркивают оба лидера, отношения Турции и США остаются весьма противоречивыми. Среди главных тем для обсуждения значатся ситуация в Газе и действия Израиля, сирийский вопрос, роль курдских сил (РПК/СДС), а также поставки вооружений Турции.
Вместе с тем вклад Анкары в НАТО и ее значимость в контексте Украины и Южного Кавказа сдерживают развитие противоречий и препятствуют превращению нерешенных вопросов в масштабный кризис между Вашингтоном и Анкарой.