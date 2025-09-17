До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей

На фоне слухов о возможной встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом 29 или 30 сентября, циркулирующих в политических кулуарах Анкары, в сети появились фотографии патриарха Константинопольской православной церкви Варфоломея, сделанные в Белом доме. Пока 15 сентября в Анкаре откладывался судебный процесс, связанный с Республиканской народной партией, Трамп принимал в Вашингтоне делегацию во главе с патриархом.

Программа Варфоломея на 16 сентября включала в себя завтрак в посольстве Турции в Вашингтоне, обед в посольстве Греции и ужин в Госдепартаменте США. В беседе с журналистами в отеле патриарх сообщил, что его переговоры с Трампом касались положения христианского меньшинства в Турции, а также региональных вопросов, включая ситуацию в Украине. Визит патриарха Константинопольской православной церкви вновь поднял тему возможной встречи между Эрдоганом и Трампом. Напомним, визит турецкого президента в Белый дом изначально планировался на май, но, как утверждают дипломатические источники haqqin.az, встреча тогда сорвалась. Причиной стало вмешательство бывшего советника по национальной безопасности США Майка Вэлса, который позже был отстранен от должности. Вэлс организовал переговоры между Акифом Чагатаем Кылычем, главным советником Эрдогана по внешней и оборонной политике, и американской стороной, но не сообщил о них президенту Трампу. В результате полноценная встреча лидеров Турции и США состоялась лишь в июне в рамках саммита НАТО в Гааге.