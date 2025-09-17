Вашингтон увидел угрозу в российском палладии

USD 1.7000
Импорт палладия из России наносит ущерб американским производителям и может послужить основанием для введения пошлин. Об этом говорится в заявлении Федеральной комиссии по международной торговле США.

Согласно предварительным выводам комиссии, опубликованным по итогам расследования, есть основания полагать, что импорт необработанного палладия из России причинил материальный ущерб промышленности США.

По данным комиссии, поставляемая продукция, «предположительно, продается в США по цене, которая ниже справедливой стоимости и, предположительно, субсидируется правительством России».

Проверка была инициирована в начале августа, и ее результаты станут основанием для возможного введения США антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 142
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 618
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 6593
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 5980
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3497
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
Замминистра обещает бакинцам шикарный общественный транспорт
14:15 3979
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение
13:56 649
Россия заявила об оккупации Украины
Россия заявила об оккупации Украины
13:21 6144
Российская армия занимает стратегически важный город
Российская армия занимает стратегически важный город новость дополнена
11:39 6359
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
Экономист разъяснил, для чего повышают цены на воду в Азербайджане
13:10 4065
В Турции задерживают военных
В Турции задерживают военных
13:00 3226

