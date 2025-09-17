Вашингтон увидел угрозу в российском палладии

Импорт палладия из России наносит ущерб американским производителям и может послужить основанием для введения пошлин. Об этом говорится в заявлении Федеральной комиссии по международной торговле США.

Согласно предварительным выводам комиссии, опубликованным по итогам расследования, есть основания полагать, что импорт необработанного палладия из России причинил материальный ущерб промышленности США.

По данным комиссии, поставляемая продукция, «предположительно, продается в США по цене, которая ниже справедливой стоимости и, предположительно, субсидируется правительством России».

Проверка была инициирована в начале августа, и ее результаты станут основанием для возможного введения США антидемпинговых и компенсационных пошлин.