Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Россия хочет в Баку построить корабли

Отдел информации
18:08 623

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) России хочет разместить заказ на строительство 5 танкеров на ООО «Бакинский судостроительный завод», сообщил в среду в Милли Меджлисе заместитель начальника отдела промышленности Министерства экономики Азербайджана Эльхан Шириев.

Напомним, соответствующие переговоры идут с 2024 года, последний раз данный вопрос обсуждался в июне в рамках встреч правительственной делегации Азербайджана в Санкт-Петербурге.

Ранее представитель ОСК говорил haqqin.az, что все судостроительные предприятия РФ под завязку на 10 лет вперед заполнены государственными заказами на строительство судов разного назначения. Поэтому корпорация ведет переговоры со странами СНГ о возможном размещении заказов на их судостроительных верфях, в частности в Баку.

РФ видит перспективу в строительстве судов и морской техники на азербайджанском судостроительном заводе, о чем было заявлено в ходе международного экономического форума в июне в Санкт-Петербурге, но Азербайджан пока ответ не дал. 

Как сообщил сегодня представитель Минэкономики Азербайджана в Милли Меджлисе, в настоящее время ООО «Бакинский судостроительный завод» подписаны контракты с азербайджанскими компаниями на строительство 14 судов, общая стоимость этих заказов составила $292 млн.

«На заводе уже построено 12 судов на общую сумму $628 млн. Также было отремонтировано более 200 судов, принадлежащих как Азербайджану, так и странам бассейна Каспийского моря», - сообщил Шириев.

По его словам, в Азербайджане 11 судов нужны ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), одно - Государственной нефтяной компании Азербайджана, одно - Бакинскому международному морскому порту и еще одно - Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Также два сухогруза заказаны азербайджанской частной компанией Cryslal Group.

По словам Шириева, кроме этого, ведутся переговоры с ASCO о строительстве двух сухогрузов, с Государственной пограничной службой - о строительстве одного патрульного корабля, с компанией Abu Dhabi Ports Company (ОАЭ) - о строительстве двух контейнеровозов. В апреле 2025 года ООО завершило строительство важнейшего для Азербайджана дноуглубительного судна «Инженер Солтан Кязимов», эксплуатация которого начнется в текущем году и важна в связи с необходимостью углубления дна в акватории Каспия до 18 метров из-за снижения уровня моря и необходимости полноценного обслуживания прибывающих в Баку судов.

