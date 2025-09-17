USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций

18:11

Госдепартамент США включил в список террористических организаций ряд иракских вооруженных формирований, которые, по данным Вашингтона, связаны с Ираном. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

Согласно документу, в список внесены такие группировки, как «Катаиб Сейид аль-Шухада», «Катаиб имама Али», «Харакат Ансар Аллах аль-Ауфия» и «Харакат Хезболлах ан-Нуджаба». В Вашингтоне считают их военизированными формированиями, связанными с Ираном. Ранее США уже вводили против них санкционные меры.

Как отмечается в заявлении Госдепа, «Иран продолжает оказывать поддержку, которая позволяет этим формированиям планировать и осуществлять нападения в Ираке или содействовать им». По утверждению американской стороны, члены указанных группировок причастны к атакам на посольство США в Багдаде и ударам по союзникам Вашингтона в регионе.

Как подчеркнул Рубио, решение принято в рамках указа, подписанного президентом США Дональдом Трампом 4 февраля и направленного на усиление политики максимального давления на Тегеран. Документ, в частности, предусматривает меры по недопущению разработки Ираном ядерного оружия, а также по ограничению экспорта иранской нефти.

