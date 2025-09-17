USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

США призвали отказаться от газа из Турции

18:31 1725

США призывают страны ЕС полностью отказаться от импорта СПГ из России, а также от индийских и турецких нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

В интервью порталу Euractiv Райт отметил, что Европа должна в целом отказаться от энергоносителей из России и перейти на американские нефть и газ. Как отмечает портал, аналитики называют эти планы нереалистичными.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила президента США Дональда Трампа, что ЕС полностью прекратит импорт российских энергоресурсов, а также приобретет американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на сумму $750 млрд и вложит в экономику США $600 млрд.

До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
17:47 2187
Израиль обходит Турцию
19:09 1488
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS
19:20 2616
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
07:01 7220
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену?
18:32 2004
США призвали отказаться от газа из Турции
18:31 1726
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 543
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 2784
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 7391
Наступление новой тьмы
06:41 6353
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3963

