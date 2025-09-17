США призвали отказаться от газа из Турции

США призывают страны ЕС полностью отказаться от импорта СПГ из России, а также от индийских и турецких нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт.

В интервью порталу Euractiv Райт отметил, что Европа должна в целом отказаться от энергоносителей из России и перейти на американские нефть и газ. Как отмечает портал, аналитики называют эти планы нереалистичными.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила президента США Дональда Трампа, что ЕС полностью прекратит импорт российских энергоресурсов, а также приобретет американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на сумму $750 млрд и вложит в экономику США $600 млрд.