Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену?

Азербайджан, а также Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия и Казахстан выступают за полноценное возвращение России на мировую футбольную арену, сообщает российское издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sport24.ru.

«11 сентября в Албании прошел Исполком УЕФА. На заседании в том числе обсуждался вопрос возвращения России и наших клубов на международные турниры. Ключевые решения отложили до конгресса в Бельгии в феврале 2026 года, но любопытные детали стали известны уже сейчас.

За смягчение текущих ограничений выступают Швеция, Финляндия и Норвегия - они впервые допускают возвращение женских и молодежных команд. Как отмечает источник, этот шаг может быть сделан уже к концу 2025 года в случае, если изменится политическая ситуация. Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия готовы обсуждать вариант при согласии УЕФА.

Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан выступают за полноценное возвращение России.

Против — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, а также Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия», - пишет российское СМИ.

Напомним, российские сборные и клубы отстранили после начала военного вторжения в Украину в 2022 году.

В пресс-службе АФФА в ответ на запрос haqqin.az информацию о поддержке Азербайджаном полноценного возвращения России опровергли.

«Данная информация не соответствует действительности. Исполком УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам. Также хотим сообщить, что Азербайджан не представлен в Исполнительном комитете УЕФА. Подобные решения принимаются на уровне Исполкома УЕФА, а не стран-членов УЕФА», - заявили в АФФА.