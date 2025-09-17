USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Миротворцы ООН вызывают у Киева скепсис

18:41 509

Официальный Киев скептически оценивает идею отправки миротворцев Организации Объединенных Наций в Украину, отмечая неэффективность ранее примененных механизмов ОБСЕ и ООН. Об этом заявил на брифинге спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«То, что касается миротворческой миссии, мне кажется, это гипотетический разговор по состоянию на сейчас», – сказал Тихий.

Он напомнил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее указывал на неэффективность механизмов ОБСЕ и ООН, которые применялись для контроля режима прекращения огня и других аспектов мирного урегулирования в стране.

«Поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня. И министр часто подчеркивает, что нужно искать какие-то альтернативные механизмы по меньшей мере тогда, когда речь идет о режиме прекращения огня. Я думаю, что в таком ключе мы рассматриваем и это заявление», – отметил спикер.

По его словам, председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок высказывает разные идеи о том, как этот орган мог бы способствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что такое стремление приветствуется, и выразил готовность совместно искать пути для привлечения Генассамблеи к «завершению российской агрессии и обеспечению мира», подчеркнув намерение продолжать работу в этом направлении.

До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос
17:47 2189
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий
19:09 1494
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS обновлено 19:20
19:20 2619
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 7220
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену?
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену? АФФА комментирует
18:32 2006
США призвали отказаться от газа из Турции
США призвали отказаться от газа из Турции
18:31 1728
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 543
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 2789
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 7392
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 6354
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3964

ЭТО ВАЖНО

До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос
17:47 2189
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий
19:09 1494
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS обновлено 19:20
19:20 2619
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 7220
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену?
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену? АФФА комментирует
18:32 2006
США призвали отказаться от газа из Турции
США призвали отказаться от газа из Турции
18:31 1728
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 543
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 2789
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 7392
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 6354
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3964
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться