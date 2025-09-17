Миротворцы ООН вызывают у Киева скепсис

Официальный Киев скептически оценивает идею отправки миротворцев Организации Объединенных Наций в Украину, отмечая неэффективность ранее примененных механизмов ОБСЕ и ООН. Об этом заявил на брифинге спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«То, что касается миротворческой миссии, мне кажется, это гипотетический разговор по состоянию на сейчас», – сказал Тихий.

Он напомнил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее указывал на неэффективность механизмов ОБСЕ и ООН, которые применялись для контроля режима прекращения огня и других аспектов мирного урегулирования в стране.

«Поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня. И министр часто подчеркивает, что нужно искать какие-то альтернативные механизмы по меньшей мере тогда, когда речь идет о режиме прекращения огня. Я думаю, что в таком ключе мы рассматриваем и это заявление», – отметил спикер.

По его словам, председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок высказывает разные идеи о том, как этот орган мог бы способствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он отметил, что такое стремление приветствуется, и выразил готовность совместно искать пути для привлечения Генассамблеи к «завершению российской агрессии и обеспечению мира», подчеркнув намерение продолжать работу в этом направлении.