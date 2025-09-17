Моди с нетерпением ожидает встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин может посетить Индию в декабре.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, возможность такого визита обсуждалась в ходе беседы Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
«Лидеры обсудили подготовку визита президента России в Индию в декабре», — говорится в сообщении.
Путин поздравил Моди с 75-летним юбилеем, пожелал ему здоровья и благополучия.
В Кремле отметили взаимное удовлетворение успешным развитием российского и индийского стратегического партнерства, в укрепление которого Моди вносит значительный личный вклад.
В то же время в канцелярии индийского премьера сообщили, что Моди «с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным в Индии позднее в этом году».