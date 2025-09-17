USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Моди с нетерпением ожидает встречи с Путиным

18:54 445

Президент России Владимир Путин может посетить Индию в декабре.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, возможность такого визита обсуждалась в ходе беседы Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Лидеры обсудили подготовку визита президента России в Индию в декабре», — говорится в сообщении.

Путин поздравил Моди с 75-летним юбилеем, пожелал ему здоровья и благополучия.

В Кремле отметили взаимное удовлетворение успешным развитием российского и индийского стратегического партнерства, в укрепление которого Моди вносит значительный личный вклад.

В то же время в канцелярии индийского премьера сообщили, что Моди «с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным в Индии позднее в этом году».

До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос
17:47 2189
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий
19:09 1496
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS обновлено 19:20
19:20 2621
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 7220
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену?
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену? АФФА комментирует
18:32 2008
США призвали отказаться от газа из Турции
США призвали отказаться от газа из Турции
18:31 1729
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 543
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 2790
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 7392
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 6354
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3964

