Лукашенко ищет «крепкого мужика»

Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

19:04 710

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с идеологическим активом в Минске заявил, что ищет в обществе потенциального преемника на пост главы государства, передает БелТА.

«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы – в Беларусь не суйся», – сказал он.

По его словам, обстановка вокруг Беларуси остается крайне сложной, и в таких условиях страной должен руководить «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха».

«Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина – это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту «горячую сковородку» сегодня бросать», – пояснил белорусский лидер.

Примечательно, что в июле в интервью изданию Time Лукашенко попросил не считать его сына Николая преемником на посту президента. Он также допустил, что следующий глава Беларуси может проводить иную политику, отличающуюся от текущей. 

До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
17:47 2190
Израиль обходит Турцию
19:09 1499
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS
19:20 2624
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
07:01 7220
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену?
18:32 2012
США призвали отказаться от газа из Турции
18:31 1730
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 544
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 2792
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 7392
Наступление новой тьмы
06:41 6354
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3964

