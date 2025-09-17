Лукашенко ищет «крепкого мужика»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с идеологическим активом в Минске заявил, что ищет в обществе потенциального преемника на пост главы государства, передает БелТА.

«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы – в Беларусь не суйся», – сказал он.

По его словам, обстановка вокруг Беларуси остается крайне сложной, и в таких условиях страной должен руководить «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха».

«Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина – это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту «горячую сковородку» сегодня бросать», – пояснил белорусский лидер.

Примечательно, что в июле в интервью изданию Time Лукашенко попросил не считать его сына Николая преемником на посту президента. Он также допустил, что следующий глава Беларуси может проводить иную политику, отличающуюся от текущей.