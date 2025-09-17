Израиль обходит Турцию

Несмотря на официально объявленный Анкарой разрыв торговых отношений с Израилем, турецкие товары по-прежнему доходят до израильского рынка. Правда, теперь уже в основном обходными маршрутами через порты Греции, что сокращает объемы, удорожает логистику, но не обнуляет поток. Фон для этого сжатия и усложнения цепочек поставок — это не только турецкие ограничения (в апреле 2024 года был введен частичный запрет на экспорт в Израиль, а спустя месяц он был расширен до полного прекращения экспорта и импорта), но и усиливающееся внешнее давление на Израиль, вызванное войной в Газе. В понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые признал, что «Израиль вступает в своего рода экономическую изоляцию», а уже сегодня Еврокомиссия вынесла на одобрение новый пакет ограничительных мер, основанный на приостановке действия отдельных ключевых торговых положений договора о партнерстве с Израилем. Эксперты предупреждают: столь радикальный шаг способен ударить по израильскому экспорту на крупнейшее для еврейского государства направление — европейский рынок.

Пока множатся макрориски, статистика фиксирует неполное «обнуление» импорта из Турции. «По данным Центрального бюро статистики, с января по июль 2025 года общий объем ввоза из Турции составил 568 миллионов долларов — это примерно на 67 процентов меньше, чем за аналогичный период 2024 года (часть того периода уже находилась под ограничениями), но все еще «значимый объем импортной деятельности», - подчеркивает председатель израильской Ассоциации подрядчиков по ремонту Эран Сиб, по словам которого, альтернативы турецкой продукции существуют, и именно сейчас «время сделать бойкот взаимным». «Вместо того чтобы они не продавали нам, мы не будем покупать у них, - говорит Сиб. - Хочу напомнить масштаб прежней зависимости: два-три года назад в Израиль из Турции только в секторе камня и мрамора ежемесячно заходило порядка 3000–3200 контейнеров. Еще около 200 контейнеров приходили из Ирана - они шли транзитом через Турцию, там происходила «смена документов» — и уже по ним въезжали в страну. Даже сегодня импорт мрамора из Турции составляет около 50 миллионов долларов в месяц, а общий поток — порядка 1500 контейнеров ежемесячно. Схема обхода проста: после закупки у турецкого поставщика контейнер перегоняется в Грецию, где оформляется «смена поставщика» - и поставка формально заходит в наши порты как греческая». Наибольшее прямое воздействие турецких санкций ощущают девелоперы и подрядчики на «прикладном» уровне снабжения.

«Турция — один из крупнейших поставщиков сырья в Израиль, - поясняет Тал Бар, сооснователь и содиректор девелоперской группы Hi Group. – И когда такая страна прекращает поставки, образуется вакуум, даже если ты подрядчик, который не закупал там напрямую. Перевозки из Турции были дешевыми и простыми, а сейчас — сплошь задержки и путаница. Из Испании мы уже не получаем так часто, а суда с охраняемым грузом иногда не пускают швартоваться и принимать наш груз в отдельных портах — получаются большие логистические сдвиги». При этом его компания, по словам Бара, заранее снижала зависимость: «Мы несколько лет старались покупать аналоги не в Турции, а когда возможно — у своих производителей. Но даже при диверсификации мы пострадали. И те, кто опирался на Турцию как на основного поставщика, испытывают сегодня куда больший шок. В конечном счете снижение конкуренции — это рост цен. Логистика сегодня вернулась ближе к «нормальному» уровню, так что влияние на потребителя пока умеренное. Тревожно то, что эффект Турции мы сильнее ощущаем через транспорт и порты, чем через отказ производителей работать с Израилем». Структурную перенастройку цепочек подтверждает и Шамгар Вакнин, председатель совета директоров и владелец Geshem Holdings: