Дания оставила США за бортом арктических учений

Дания не пригласила американские подразделения на военные учения в Гренландии, что стало «весомым политическим сигналом» на фоне интереса США к острову, сообщает агентство Reuters.

«Мы работаем вместе с коллегами с американской космической базы Питуффик, но их подразделения не были приглашены для участия в этих учениях», – заявил агентству командующий Арктическими силами Дании Серен Андерсен.

Военный аналитик Ханс Петер Михельсен в комментарии агентству отметил, что учения призваны продемонстрировать ответственное отношение Дании к Гренландии в сотрудничестве с союзниками по НАТО, охарактеризовав их как «весомый политический сигнал» в адрес США. Вместе с тем представитель Минобороны Йеспер Андерсен не согласился с тем, что исключение американских военных следует рассматривать как послание Вашингтону.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и в случае отказа со стороны Дании грозил ввести против нее высокие торговые пошлины. В ходе своего первого президентского срока он предлагал купить остров, однако датские и гренландские власти отвергли эту идею.