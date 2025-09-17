USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Дания оставила США за бортом арктических учений

19:30 258

Дания не пригласила американские подразделения на военные учения в Гренландии, что стало «весомым политическим сигналом» на фоне интереса США к острову, сообщает агентство Reuters.

«Мы работаем вместе с коллегами с американской космической базы Питуффик, но их подразделения не были приглашены для участия в этих учениях», – заявил агентству командующий Арктическими силами Дании Серен Андерсен.

Военный аналитик Ханс Петер Михельсен в комментарии агентству отметил, что учения призваны продемонстрировать ответственное отношение Дании к Гренландии в сотрудничестве с союзниками по НАТО, охарактеризовав их как «весомый политический сигнал» в адрес США. Вместе с тем представитель Минобороны Йеспер Андерсен не согласился с тем, что исключение американских военных следует рассматривать как послание Вашингтону.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и в случае отказа со стороны Дании грозил ввести против нее высокие торговые пошлины. В ходе своего первого президентского срока он предлагал купить остров, однако датские и гренландские власти отвергли эту идею.

До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос
17:47 2194
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий
19:09 1505
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS обновлено 19:20
19:20 2630
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 7220
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену?
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену? АФФА комментирует
18:32 2016
США призвали отказаться от газа из Турции
США призвали отказаться от газа из Турции
18:31 1734
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 545
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 2797
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 7394
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 6354
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3966

ЭТО ВАЖНО

До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос
17:47 2194
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий
19:09 1505
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS обновлено 19:20
19:20 2630
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 7220
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену?
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену? АФФА комментирует
18:32 2016
США призвали отказаться от газа из Турции
США призвали отказаться от газа из Турции
18:31 1734
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 545
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 2797
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
Главу автономии азербайджанцев Москвы лишили российского паспорта
13:08 7394
Наступление новой тьмы
Наступление новой тьмы война миров, все еще актуально
06:41 6354
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
Состоялся суд над покойным генералом Мамедовым
14:35 3966
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться