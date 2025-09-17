Путин пойдет дальше. В Европу

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши стало для Москвы успешной проверкой уязвимости НАТО, а последующие российско-белорусские учения «Запад» — репетицией возможного вторжения в Восточную Европу. Если Россия начнет атаковать страну-члена Североатлантического альянса беспилотниками с той же интенсивностью, что и Украину, ресурсы европейской ПВО могут иссякнуть в течение одного-двух месяцев. В случае с описываемым эпизодом НАТО пришлось поднимать в воздух для прикрытия польского неба современные истребители F-16 и F-35 (ВВС Нидерландов), самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab-340 AEW и Gulfstream G-550, а также боевые вертолеты. Российские разведывательные БПЛА типа «Герань» стоимостью 2–3 тысячи долларов за единицу сбивались авиационными ракетами класса «воздух–воздух» AIM-120C-7 (AMRAAM) ценой порядка одного миллиона долларов и AIM-120 ценой около 600 тысяч долларов за единицу. При этом была перехвачена лишь малая часть от официально заявленного количества дронов, пересекших польскую границу, - несколько аппаратов углубились в воздушное пространство Польши на расстояние до 200 километров. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал оборону альянса «очень успешной» и не увидел причин менять подход на восточном фланге, однако далеко не все в Европе разделяют этот оптимизм. О том, как будет защищаться Европа в случае российской эскалации, haqqin.az побеседовал с Якобом Ольховским, польским политологом, экспертом Университета Марии Кюри-Склодовской и Института Центральной Европы в Люблине.

- В Беларуси завершилась динамичная фаза учений «Запад» с участием авиации, бронетехники и вертолетов. Аналогичные маневры предшествовали полномасштабному вторжению в Украину 24 февраля 2022 года. Нет ли в Польше ощущения скорой войны? - Считаю российско-белорусские учения «Запад» элементом гибридной войны России против Польши и других стран НАТО. Вторжение дронов в польское воздушное пространство не стало для нас сюрпризом — такой инцидент был лишь вопросом времени. Москва обосновывает противостояние с Западом набором политических, военных, социальных и психологических аргументов. Гибридная война против ЕС и НАТО — часть стратегии Кремля, цель которой — запугать европейцев и поляризовать западные общества. - Существует ли в западном обществе единая позиция по российской угрозе и разделенная ответственность за ее отражение? - Я не ожидаю классического военного вторжения России на территорию страны НАТО, когда армии и танковые части переходят границу. На данном этапе это невозможно: Россия связана войной в Украине, и пока Украина обороняется, она фактически закрывает собой государства альянса. Эта война отнимает у Москвы ресурсы, которые могли бы быть направлены на другие агрессивные действия, прежде всего против НАТО. Теоретически возможны локальные провокации, но, по моей оценке, не против члена альянса. Польша должна готовиться к усилению гибридного давления: большему числу инцидентов, провокаций, налетов БПЛА. Паники в Польше нет: страхи в обществе присутствуют, но именно на это и рассчитывает Москва. Наша задача — объяснять гражданам, что в военном отношении Россия не готова к вторжению в НАТО. - Военные эксперты предупреждают, что блок НАТО не готов к затяжной массивной атаке беспилотников. Урсула фон дер Ляйен признала, что Европа запаздывает с созданием «стены» против дронов…

- Мы способны отразить налет 20, 30, даже 50 аппаратов. Проблема возникнет, если каждые двое суток по Польше будут бить 200–300 дронов. Да, у Польши и союзников есть современные системы ПВО, но они крайне дороги, а ни у одной страны мира, включая Израиль и США, нет столько перехватчиков, чтобы сбивать сотни целей через день. Сбивать все подряд — бессмысленно. Восточному флангу НАТО необходима эшелонированная система противодействия БПЛА: РЭБ, средства подавления навигации, огневые рубежи ближнего радиуса, барражирующие перехватчики, сетевые сенсоры. Учиться следует у Украины: именно она наработала бесценный опыт борьбы с беспилотниками всех классов. Но такая сеть в Европе не строится за неделю — и это плохая новость для европейцев и окно возможностей для Путина. При этом я не считаю недавнее вторжение дронов «репетицией» наземного наступления России на Польшу: по крайней мере сейчас такой угрозы нет. - Дональд Трамп на следующей неделе собирается встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке и говорит о «перемирии». Как Вы оцениваете перспективы? - Августовские контакты Трампа в США показали бессодержательность подобных «миротворческих» инициатив. Было много разговоров о гарантиях, прекращении огня и прямых переговорах — на практике ничего не изменилось. Атака российских беспилотников по Польше стала тестом и для Вашингтона: США почти не отреагировали, в то время как европейские союзники помогали Варшаве. Для нас это тревожный сигнал и, увы, позитивный месседж для Москвы: там делают вывод, что нынешняя администрация США не готова жестко останавливать Кремль. - Виктор Орбан заявил, что Запад «уже согласился» на раздел Украины. Означает ли это победу России?