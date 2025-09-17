Зеленский о планах «А» и «Б» для Украины

Стоимость одного года войны для Украины составляет около $120 млрд, и на следующий год рассматриваются два варианта — найти необходимые средства или добиться прекращения конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Мецолой в Киеве.

«$60 млрд дает украинский бюджет, а $60 млрд — мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае план «А» — это завершить войну. План «Б» — $120 млрд, и это большой вызов», — сказал Зеленский. В свою очередь, глава Европарламента подчеркнула, что европейские страны не отступятся от поддержки Украины и будущее страны — в ЕС. «Вы никогда не будете идти на этом пути одни. Мы будем только усиливать нашу решимость и поддержку», — сказала Мецола.

Российский президент Владимир Путин должен осознать, что продолжение войны против Украины и дестабилизация в соседних странах, включая Польшу и Румынию, повлекут для России последствия. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский на брифинге с председателем Европейского парламента Робертой Мецолой в Киеве.