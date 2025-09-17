Зеленский о планах «А» и «Б» для Украины

Стоимость одного года войны для Украины составляет около $120 млрд, и на следующий год рассматриваются два варианта — найти необходимые средства или добиться прекращения конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Мецолой в Киеве.
«$60 млрд дает украинский бюджет, а $60 млрд — мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае план «А» — это завершить войну. План «Б» — $120 млрд, и это большой вызов», — сказал Зеленский.
В свою очередь, глава Европарламента подчеркнула, что европейские страны не отступятся от поддержки Украины и будущее страны — в ЕС.
«Вы никогда не будете идти на этом пути одни. Мы будем только усиливать нашу решимость и поддержку», — сказала Мецола.
*** 20:06
Российский президент Владимир Путин должен осознать, что продолжение войны против Украины и дестабилизация в соседних странах, включая Польшу и Румынию, повлекут для России последствия. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский на брифинге с председателем Европейского парламента Робертой Мецолой в Киеве.
Зеленский отметил, что Киев ожидает принятия 19-го пакета санкций Евросоюза против Москвы.
«Мы рассчитываем, что одной из основных мишеней санкций будут именно российские энергоресурсы и инфраструктура торговли ими. Но также - российский банковский сектор и различные схемы обхода санкций, которые использует Россия для финансирования войны», – пояснил он.
Президент Украины сообщил, что в ходе встречи с Мецолой стороны также обсудили пути укрепления европейского курса таких стран, как Словакия и Венгрия, которые пока сохраняют определенную зависимость от российского энергорынка. Кроме того, Киев рассчитывает на соответствующие санкционные шаги и со стороны США.
«Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну, продолжать удары, в частности переносить дестабилизационную активность на такие страны, как Польша и Румыния, что все это будет означать боль для России. Если России не больно, она воюет», – добавил Зеленский.
Он подчеркнул, что Россия должна ощущать значительные экономические, политические и другие потери. Президент считает, что только в таком случае возможен путь к мирному урегулированию. В этом контексте, по его словам, замороженные российские активы должны использоваться более эффективно и оперативно для поддержки обороны и восстановления Украины.
Зеленский также не исключил возможности встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Наши команды работают, чтобы получилось нам встретиться», – сообщил он.