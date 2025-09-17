Замглавы администрации Путина подал в отставку

Дмитрий Козак в выходные подал заявление об уходе с должности заместителя главы Администрации президента России по собственному желанию, сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, в среду запланирована его встреча с коллективом. Оба источника утверждают, что Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Переход высокопоставленных госслужащих в бизнес-среду – практика нередкая, в том числе в России. Так, после ухода из администрации президента Александр Волошин возглавил советы директоров РАО «ЕЭС России» и «Норникеля», а Алексей Кудрин, оставив пост главы Счетной палаты, стал советником по корпоративному развитию в компании «Яндекс».

Ранее российские «Ведомости» сообщали, что после ухода с должности Козаку могут предложить пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Отметим, Козак известен как один из немногих участников заседания Совбеза РФ в феврале 2022 года, выступавших против вторжения в Украину. По информации источников The New York Times, он остается едва ли не единственным высокопоставленным чиновником в окружении Путина, кто демонстрирует несогласие с продолжающимися боевыми действиями. В 2023 году Козак якобы предлагал начать мирные переговоры.