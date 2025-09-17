USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Переговоры Ирана с «евротройкой» провалились

20:39

Переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с представителями Великобритании, Франции и Германии («евротройка») по вопросу предотвращения восстановления международных санкций против Тегерана не принесли ощутимых результатов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейские и иранские дипломатические источники.

«В Тегеране понимают, что санкции ООН будут введены вновь. Вот почему Тегеран отказывается идти на уступки», – заявил агентству иранский чиновник.

Как рассказал дипломат, в телефонном разговоре глава иранского МИД предупредил, что в случае восстановления санкций со стороны ООН Тегеран примет ответные меры. По данным Reuters, четверо европейских дипломатов и один иранский представитель считают повторное введение ограничений наиболее вероятным развитием событий.

Ожидается, что санкции ударят по финансовому, банковскому, углеводородному и оборонному секторам Ирана, отмечает агентство. 

Телефонный разговор глав МИД Ирана и трех европейских стран прошел на фоне приближения срока возобновления санкций в рамках механизма snapback, предусмотренного ядерной сделкой 2015 года. Речь идет, частности, о возобновлении оружейного эмбарго, заморозке активов и запрете на производство атомных технологий. Механизм был активирован «евротройкой» 27 августа, а санкции должны вступить в силу через 30 дней после запуска.

