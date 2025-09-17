USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Белорусам запретили летать в Россию на Boeing

20:47 671

Министерство торговли США отказало белорусской авиакомпании «Белавиа» в разрешении выполнять рейсы в Россию и ряд других стран на самолетах Boeing. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос авиакомпании.

Из документа следует, что полеты на Кубу, в Иран, КНДР и Сирию запрещены, однако возможно получение разового разрешения на их выполнение. При этом авиакомпания может использовать самолеты Boeing для внутренних перелетов по Беларуси и рейсов в страны, не подпадающие под запрет министерства.

«Белавиа» также имеет право осуществлять техническое обслуживание и ремонт указанных воздушных судов.

В Литве раскрыли группу, готовившую теракты в Европе по указке из Москвы
В Литве раскрыли группу, готовившую теракты в Европе по указке из Москвы
21:23 206
Замглавы администрации Путина подал в отставку
Замглавы администрации Путина подал в отставку
20:17 2159
Зеленский о планах «А» и «Б» для Украины
Зеленский о планах «А» и «Б» для Украины обновлено 20:28
20:28 1470
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос
17:47 3113
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий
19:09 3489
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS обновлено 19:20
19:20 4019
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 7516
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену?
Азербайджан выступил за полное возвращение России на мировую футбольную арену? АФФА комментирует
18:32 3338
США призвали отказаться от газа из Турции
США призвали отказаться от газа из Турции
18:31 2736
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
Иранские прокси в Ираке попали под молот санкций
18:11 782
Россия хочет в Баку построить корабли
Россия хочет в Баку построить корабли
18:08 4246

