Белорусам запретили летать в Россию на Boeing

Министерство торговли США отказало белорусской авиакомпании «Белавиа» в разрешении выполнять рейсы в Россию и ряд других стран на самолетах Boeing. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос авиакомпании.

Из документа следует, что полеты на Кубу, в Иран, КНДР и Сирию запрещены, однако возможно получение разового разрешения на их выполнение. При этом авиакомпания может использовать самолеты Boeing для внутренних перелетов по Беларуси и рейсов в страны, не подпадающие под запрет министерства.

«Белавиа» также имеет право осуществлять техническое обслуживание и ремонт указанных воздушных судов.