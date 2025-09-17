Мошенник Абдуллаев получил условный срок

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
20:50 551

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось разбирательство уголовного дела 60-летнего жителя столицы Адалета Абдуллаева, обвиняемого в мошенничестве на полмиллиона манатов и подделке официальных документов.

Как сообщает haqqin.az, Абдуллаев изготовил поддельные бумаги, предоставляющие определенные права, и, заведомо используя их, завладел чужим имуществом в особо крупном размере.

Узнав о сбережениях своего знакомого Садраддина Садыгова, Абдуллаев решил воспользоваться этим. Он убедил Садыгова в необходимости оформить выписку из Государственной службы реестра недвижимости на земельный участок площадью 4,7 га у моря в поселке Кюрдаханы, принадлежавший его деду, но не зарегистрированный должным образом как наследство. Таким образом ему удалось завоевать доверие потерпевшего.

Сначала, в октябре 2023 года, под предлогом оформления документов Абдуллаев получил от Садыгова 70 тысяч манатов, а позднее — в разное время — всего 490 тысяч манатов.

Абдуллаеву было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) и 320.1 (подделка и незаконное изготовление официальных документов, их продажа, а также изготовление или продажа поддельных государственных наград, печатей, штампов и бланков) УК Азербайджана.

Подсудимый свою вину не признал. Изначально он находился под арестом, но в ходе процесса мера пресечения была изменена на домашний арест по состоянию здоровья. Суд учел, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, а также его возраст и состояние здоровья, назначив условное наказание.

Согласно приговору, Адалет Абдуллаев осужден на семь лет лишения свободы. К нему применена статья 70 УК (условное осуждение) с испытательным сроком три года.

Гражданский иск был удовлетворен: суд обязал Абдуллаева выплатить Садыгову 490 тысяч манатов.

