Президент Палестины прибыл в Турцию

21:11 317

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл с трехдневным официальным визитом в Турцию. Об этом сообщает агентство WAFA.

Ожидается, что в рамках поездки он проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими представителями высшего руководства страны. Как сообщил посол Палестины в Турции Фаед Мустафа, основное внимание на встречах планируется уделить вопросам безопасности, развитию двусторонних отношений, а также ситуации вокруг сектора Газа.

По его словам, визит приобретает особое значение на фоне, как он выразился, «жесткой агрессии Израиля против народа Палестины в секторе Газа, а также эскалации израильских нападений на Западном берегу реки Иордан».

