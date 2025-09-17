USD 1.7000
В Литве раскрыли группу, готовившую теракты в Европе по указке из Москвы

21:23 210

Генпрокуратура и Криминальное бюро полиции Литвы выявили группу, которая при координации со стороны российской военной разведки планировала совершение четырех терактов в различных странах Европы. Об этом сообщило издание ERR.

По данным следствия, обвинения в подготовке террористических актов предъявлены 15 подозреваемым — среди них граждане России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. В рамках международного взаимодействия Департамент госбезопасности Литвы задержал двоих фигурантов на территории Эстонии.

Следствие установило, что 19 июля 2024 года гражданин Литвы А. Ш., действуя совместно с сообщниками, воспользовался услугами международных служб доставки DHL и DPD, чтобы отправить из Вильнюса четыре посылки с самодельными взрывчато-зажигательными устройствами в ряд европейских стран. Две из них были направлены в Великобританию грузовыми самолетами DHL, остальные – в Польшу автомобилями DPD.

По данным прокуратуры, организация и координация этих действий осуществлялись гражданами России, имеющими связи с российскими структурами военной разведки.

Правоохранительные органы также отметили, что ряд фигурантов дела причастны к попытке теракта в Вильнюсе в мае 2023 года, когда был подожжен торговый центр IKEA.

ЭТО ВАЖНО

