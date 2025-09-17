Дания включит «дальнобойный режим» против России

Дания намерена закупить высокоточное оружие дальнего радиуса действия с целью укрепления обороноспособности на фоне растущей угрозы со стороны России для Европы. Об этом объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает агентство Reuters.

Как отмечает агентство, в текущем году Дания нарастила военные расходы с целью восполнить критические пробелы, выявленные после начала масштабных боевых действий в Украине в 2022 году.

«Нет сомнений, что Россия будет угрозой для Европы и Дании в течение многих лет», – заявила Фредериксен журналистам, добавив, что непосредственной угрозы нападения на Данию нет.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что планируемая закупка может предусматривать приобретение ракет и беспилотников, способных наносить удары по объектам на территории противника. При этом он не уточнил ни объемы финансирования, ни конкретные типы вооружений, которые планирует закупить датское правительство.

На прошлой неделе Дания объявила о выделении 58 миллиардов датских крон (около $9,2 млрд) на закупку европейских систем ПВО, что является крупнейшей военной сделкой в истории страны.