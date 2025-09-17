USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
У обвиненного в госперевороте экс-президента обнаружили рак

21:50 944

У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, ранее приговоренного к длительному тюремному сроку за попытку государственного переворота, диагностировали рак кожи. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на лечащего врача Болсонару.

По его словам, пораженные участки кожи были обнаружены на ранней стадии.

«Он [Болсонару] должен будет периодически проходить обследование и следить за угрозой другим участкам кожи. Что касается существующих очагов, они были удалены, но пока информация о результатах предварительна из-за состояния его кожи», – подчеркнул врач.

Он добавил, что у бывшего главы государства пораженные участки кожи обнаружены в области грудной клетки и на руке.

Накануне сообщалось, что Болсонару госпитализировали из-за недомогания. По словам сына политика, у Болсонару понизилось артериальное давление, начались икота и рвота. В предыдущий раз экс-президент посещал больницу 14 сентября, когда ему удалили новообразование на коже. Тогда врачи сообщили, что у Болсонару «железодефицитная анемия и следы недавней пневмонии».

12 сентября бывшего главу Бразилии и его сторонников признали виновными в заговоре с целью сорвать вступление в должность действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Болсонару получил срок в 27 лет и 3 месяца заключения.

