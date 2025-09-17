USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили

22:13

Силы обороны Украины затопили газовую трубу под рекой Оскол, через которую войска РФ проникали под Купянск. Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Юрий Федоренко

«В районе реки Оскол был нанесен удар огневыми средствами, детали раскрывать не буду, поскольку, возможно, еще придется бить. Но в результате труба сейчас стала непроходимой», – пояснил Федоренко.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ повторили операцию «Труба», использовав систему подземных газовых коммуникаций для выхода в тыл ВСУ в районе Купянска. Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

Аналитический проект DeepState cегодня сообщал, что в Купянске ухудшается ситуация, российские войска вошли в город не только с севера, но и с северо-запада, закрепившись в жилых кварталах.

